Manchester City: Rodri si è operato alla schiena e salterà buona parte della preparazione

28/07/2026 | 14:05:56

Il Pallone d’Oro 2024 e capitano della Spagna campione del mondo è stato operato con successo alla schiena. Rodri è atterrato ieri a Madrid e si è sottoposto a un intervento chirurgico per curare lievi problemi alla schiena che non richiederanno il ricovero in ospedale, come riporta MARCA. Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, ha dichiarato in conferenza stampa che il giocatore riprenderà ad allenarsi in squadra dopo le vacanze e, nel frattempo, comincerà la riabilitazione.

Il comunicato del City: “Il Manchester City conferma che Rodri si è sottoposto con successo a un piccolo intervento chirurgico alla schiena. Il centrocampista lamentava fastidi da tempo, ma ora si è sottoposto a un intervento per risolvere il problema e inizierà un breve periodo di riabilitazione “.

Foto: X Ballon D’Or