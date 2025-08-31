Doccia gelata per il Manchester City: il Brighton si impone in rimonta

31/08/2025 | 17:08:11

Seconda sconfitta di fila per il Manchester City di Pep Guardiola, dopo il 2-0 maturato all’Etihad contro il Tottenham di Thomas Frank. Questa volta è il Brighton a rendere amaro il pomeriggio dei Citizens che, dopo essere passati in vantaggio nella prima frazione con il solito Erling Braut Haaland, subiscono il ritorno del club di Fabian Hurzeler: l’ex Milner su rigore e Grunda nei minuti finale firmano il secondo KO in campionato della squadra di Manchester. È doccia gelata per gli uomini di Guardiola.

Foto: X Guardiola