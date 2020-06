Al Tas di Losanna viene preso in esame il ricorso del Manchester City contro l’esclusione di due anni dalle Coppe Europee stabilita dall’Uefa lo scorso febbraio per violazione del fair play finanziario. Una gara senza dubbio da vincere per il club inglese. Sarebbero “apocalittici”, calcisticamente parlando, gli scenari futuri in caso di conferma di condanna.

Foto: Twitter Ufficiale Manchester City