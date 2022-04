Manchester City-Real spot per il calcio: Guardiola si impone per 4-3

È terminata qualche istante fa la semifinale d’andata dell’Etihad tra Manchester City e Real Madrid, finita 4-3 per gli inglesi. Novanta minuti di pura estasi, tra due squadre che hanno messo in scena uno spettacolo magnifico.

Gli inglesi hanno dominato il primo tempo. Apre le marcature subito De Bruyne al 2′ su grandissimo servizio di Mahrez dalla destra. Al 10′ il raddoppio citizens, con Gabriel Jesus che elude con una magia la marcatura di Alaba e solo davanti a Courtois lo spiazza. Di lì in avanti gli uomini di Guardiola hanno almeno due palle gol nette per trovare la terza marcatura, ma le cestinano entrambe. Non perdona allora Benzema, che con una zampata delle sue insacca la porta difesa da Ederson su bell’assist di Mendy.

Nella ripresa si parte subito a mille. Mahrez colpisce il palo e Foden a botta sicura centra Carvajal. Al 53′ l’attaccate inglese si fa perdonare, spedendo in rete un preciso assist di Fernandinho. Neanche il tempo di ripartire e il Madrid accorcia nuovamente con Vinicius: giocata spettacolare del brasiliano che supera con un velo Fernandinho dalla linea di metà campo e a campo aperto batte ancora una volta Ederson. Ancora grandi occasioni nella restante mezzora, con Bernardo Silva che trova il quarto gol al 74′ con un bel sinistro dal limite dell’area. Tutto finito? Macché. All’82’ follia di Laporte che regala un rigore al Real. Benzema non sbaglia col cucchiaio. Al ritorno sarà ancora spettacolo.

FOTO: Twitter Manchester City