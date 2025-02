Manchester City-Real Madrid, una finale anticipata: dal 2020 è la gara più giocata della Champions

City-Real Madrid, partita che si giocherà questa sera per quanto riguarda il primo capitolo della sfida playoff, è ormai divenuta la nuova classica del calcio europeo. Il calcio avanguardista di Guardiola contro quello pratico di Ancelotti, con due squadre che ancora oggi (nonostante le difficoltà ambo le parti) sono probabilmente le più forti e attrezzate d’Europa. Questo match, dal 2020 ad oggi, è diventato il più giocato in Champions League: nelle ultime tre edizioni, le compagini si sono incontrate ben 3 volte. Proprio nel 2020 Guardiola eliminò Zidane per 2-1, grazie a un 11 titolare totalmente differente a quello attuale. Nel 2022 la famosa rimonta in pochi minuti del Real Madrid, firmata dall’eterno Karim Benzema (che vincerà poi il Pallone d’Oro). Nel 2023 il 4-0 nella gara di ritorno da parte del City spiazzò gli uomini di Ancelotti (pareggio all’andata), con doppietta di Bernardo Silva, più gol per Manuel Akanji e Julian Alvarez. Questa sera il nuovo atto di un incontro, come ogni anno, attesissimo.

Foto: Instagram Champions League