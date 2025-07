Manchester City-Puma, accordo da record: 1 miliardo di sterline fino al 2035

15/07/2025 | 22:20:55

Il Manchester City ha annunciato ufficialmente, questo lunedì, il rinnovo della partnership con Puma fino al 2035. Secondo quanto riportato dal Guardian e dal Manchester Evening News, l’accordo raggiunge un valore complessivo superiore al miliardo di euro in dieci anni, ovvero circa 100 milioni di sterline (115 milioni di euro) a stagione. Di seguito il comunicato; “Il Manchester City e la società sportiva globale PUMA hanno annunciato un’estensione della nostra partnership strategica a lungo termine, che dalla stagione 2019/20 ha superato tutte le aspettative in campo e fuori dal campo.

L’estensione del contratto consentirà a Manchester City e PUMA di continuare a innovare e creare prodotti che si rivolgono alla comunità globale di fan in continua crescita del club nelle prossime stagioni.

PUMA ha celebrato molti successi con il club durante la partnership, in particolare la stagione 2022/23 vincitrice di Treble, quattro titoli consecutivi di Premier League e diverse vittorie di coppa nazionali per la prima squadra maschile e una vittoria in FA Cup e League Cup per il Manchester City Women.

Durante la partnership, l’Elite Development Squad (EDS) del Manchester City si è anche assicurata quattro titoli di Premier League 2, mentre gli Under-18 hanno vinto due FA Youth Cup e sono stati nominati campioni nazionali della Premier League in tre occasioni.

Commercialmente, Manchester City e PUMA hanno stabilito nuovi record globali di vendite di club, oltre a co-creare kit iconici e più venduti come la maglia di casa ispirata a Colin Bell 2022/23 indossata durante la stagione vincente di Treble.

PUMA e Manchester City hanno introdotto innovazioni leader del settore sia in termini di campagne di prodotto che di marketing nelle ultime stagioni.

Nel 2022, abbiamo lanciato un kit nel metaverso per la prima volta con il partner Roblox e più recentemente abbiamo invitato i fan di City a progettare un kit futuro utilizzando la tecnologia AI.

La controllata di PUMA STICHD è il partner di vendita al dettaglio del Manchester City e ha contribuito ad espandere l’impronta di vendita al dettaglio del club con l’apertura di City Store a Manchester Arndale, all’interno della “City Challenge” a Yas Mall, Abu Dhabi e del City Store pop-up di quattro mesi al Rockefeller Centre, New York la scorsa estate.

Anche il negozio online ManCity.com del Manchester City è gestito da STICHD. Come parte di questa nuova partnership a lungo termine c’è l’impegno a continuare l’espansione globale della rete City Store, incluso un nuovo flagship store come parte dello sviluppo in corso dell’Etihad Campus.

Il Manchester City ha anche sostenuto PUMA con iniziative di sostenibilità come il suo innovativo progetto di riciclaggio RE:FIBRE.

Dal 2024, tutte le camicie replica del Manchester City sono prodotte utilizzando materiali RE:FIBRE che sono stati riciclati da tagli di fabbrica, merci difettose e abbigliamento pre-loved come fonte primaria di materiale.

Ferran Soriano, amministratore delegato di City Football Group, ha dichiarato: “Abbiamo unito le forze con PUMA con l’ambizione di sfidare noi stessi e andare oltre le aspettative. Abbiamo ottenuto questo e molto altro nelle ultime sei stagioni.

“PUMA si è perfettamente integrata nella nostra organizzazione e ci siamo goduti molti momenti storici insieme, coinvolgendo i fan a livello globale. Il rinnovamento e l’estensione di oggi consolidano la nostra relazione e la proiettano in un futuro ancora più luminoso.”

Arthur Hoeld, amministratore delegato di PUMA, ha dichiarato: “La partnership di PUMA con il Manchester City è stata un grande successo sia dentro che fuori dal campo.

“I trofei, un palcoscenico perfetto per i nostri prodotti di performance e il successo commerciale sono stati eccezionali”.

PUMA è anche partner dei club del City Football Group Melbourne City FC, Girona, Lommel, Mumbai City FC, Montevideo, Palermo, Bolivia e più recentemente Bahia ed ESTAC”.

Foto: Instagram Manchester City