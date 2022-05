Manchester City, presentata la nuova maglia 2022/23: avrà un colletto amaranto

La Premier è alle battute finali, e il Liverpool e il Manchester City si contendono il titolo. I Citizens hanno presentato la nuova maglia della prossima stagione 2022/2023, su Twitter. Nella nuova divisa oltre ad essere presente il classico azzurro spunta anche il colletto amaranto, e a fare da testimonial è stato Foden.

Colin’s legacy, encapsulated 💙

Our 22/23 Home Kit is available now! 👇

— Manchester City (@ManCity) May 19, 2022