Manchester City, preoccupano le condizioni di Marmoush per l’infortunio in Nazionale

10/09/2025 | 11:40:46

A pochi giorni dal derby di Manchester, previsto per domenica, preoccupano in casa City le condizioni di Marmoush. Il 26enne attaccante egiziano è stato costretto ad uscire dal campo durante il match di qualificazione ai Mondiali (terminato 0-0) del suo Egitto contro il Burkina Faso. Dopo aver provato a rientrare si è nuovamente accasciato e quindi sostituito dal compagno Faisal. Con un comunicato pubblicato nei propri account ufficiali, l’Egitto ha dichiarato che Omar Marmoush ha subito un duro intervento riportando una contusione al legamento del ginocchio. Il giocatore verrà sottoposto a una radiografia in queste ore.

Foto instagram Marmoush