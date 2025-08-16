Manchester City, poker in casa del Wolverhampton. Gol e assist per Reijnders all’esordio
16/08/2025 | 21:04:50
Grande esordio del Manchester City in Premier. La compagine di Guardiola vince 4-0 in casa del Wolverhampton. Esordio super per Reijnders che realizza un gol e fornisce un assist. Doppietta del solito Haaland, poi un gol di Cherki a chiudere i conti. Un 4-0 show per gli uomini di Guardiola che partono con il piede giusto.
Wolverhampton – Manchester City 0-4
34′ e 61′ Haaland, 37′ Reijnders, 81′ Cherki
Foto: X personale