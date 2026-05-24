Manchester City, non solo Guardiola: oggi la festa d’addio per Bernardo Silva e Stones

24/05/2026 | 15:06:12

Non è tempo di saluti solo per Pep Guardiola in casa del Manchester City. Al termine della gara contro l’Aston Villa, il difensore inglese Stones e il centrocampista portoghese Bernardo Silva diranno addio ai citizens e per l’occasione è stata indetta una celebrazione subito dopo la sfida. Dieci stagioni quelle vissute da Stones con il City, nove invece per Bernardo Silva, due pilastri della squadra messa in piedi da Guardiola negli anni.

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