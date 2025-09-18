Manchester City-Napoli: tutto pronto all’Etihad

18/09/2025 | 09:47:25

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al debutto in UEFA Champions League, dopo un anno di assenza dalle coppe europee.

Il match, in programma questa sera alle 21 all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola, sarà un banco di prova per le ambizioni continentali della squadra partenopea, chiamata subito a confrontarsi con un avversario di altissimo livello.

Per il Napoli solo due assenze: l’attaccante Romelu Lukaku, fermo da agosto per una lesione di alto grado al retto femorale, e il difensore Rrahmani, out a causa dell’infortunio rimediato in nazionale.

Il City, reduce dalla vittoria nel derby contro lo United, deve invece fare i conti con una situazione più complicata: indisponibili Cherki, Marmoush, Kovacic e Phillips, mentre Stones resta in forte dubbio per la gara.

