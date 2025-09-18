Manchester City-Napoli: tra statistiche e curiosità

Manchester City e Napoli si affronteranno questa sera all’Etihad Stadium. Il match segnerà il ritorno di Kevin De Bruyne in casa dei Citizens e non solo: ecco tutte le curiosità sulla partita di questa sera:

-Primo tra tutti, il ritorno di De Bruyne a Manchester: dopo 10 anni al City, dove il belga ha vinto ben 6 Premier League e la prima storica Champions del club, Kevin tornerà all’Etihad da avversario.

-Quello del belga, però, non sarà l’unico ritorno nella città inglese: anche Scott McTominay e Rasmus Højlund, entrambi ex United, si confronteranno ancora una volta con i loro ex rivali cittadini.

-Il Man City è imbattuto da 21 partite casalinghe nella fase a gironi di Champions League con 18 vittorie e 3 pareggi.

-Il norvegese Erling Haaland è a 49 gol in 48 presenze. Basterebbe un gol questa sera per renderlo il decimo calciatore nella storia della competizione a superare i 50 gol, superando anche il record di Ruud van Nistelrooy, il più veloce a raggiungere questa cifra in sole 62 partite.

-I Partenopei hanno segnato in 15 delle ultime 16 partite della fase a gironi/campionato della competizione.

Foto: X Champions League