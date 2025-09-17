Manchester City-Napoli: Meret in gruppo per la rifinitura

17/09/2025 | 13:12:30

Delle ottime notizie per il Napoli in vista dell’importante debutto in Champions contro il Manchester City di domani sera: la squadra partenopea, del tecnico Antonio Conte, si è allenata questa mattina a Castel Volturno. I minuti aperti alla stampa hanno mostrato Alex Meret allenarsi regolarmente con il resto della squadra; il portiere, che aveva saltato la trasferta di Firenze, potrebbe quindi scendere in campo nella competizione continentale.

Nella conferenza stampa, prevista a Manchester per questa sera alle ore 20 italiane, l’allenatore del Napoli potrà fornire ulteriori conferme sulle condizioni del portiere azzurro.

Foto: Instagram Meret