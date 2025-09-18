Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali
18/09/2025 | 19:56:48
Alle 21 esordio del Napoli in Champions in casa del Manchester City.
Queste le formazioni ufficiali:
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola
NAPOLI (4-4-1-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
Foto: sito Manchester City