TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali

18/09/2025 | 19:56:48

article-post

Alle 21 esordio del Napoli in Champions in casa del Manchester City.

Queste le formazioni ufficiali:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Reijnders, Rodri; Bernardo Silva, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola

NAPOLI (4-4-1-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Hojlund.  Allenatore: Antonio Conte

Foto: sito Manchester City