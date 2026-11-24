Manchester City-Napoli, le formazioni ufficiali
24/11/2026 | 19:52:27
Tutto pronto all’Etihad per Manchester City-Napoli. Gli uomini di Enzo Maresca, al settimo posto a quota 9 punti, vogliono rispondere al pareggio nell’ultima di campionato contro il Fulham. Il Napoli, invece, deve fare punti per salire dal 27esimo posto in Champions League. Calcio d’inizio alle 21:00.
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; M.Nunes, Guehi, Gvardiol, O’Reilly; Bouaddi, Anderson; Allan, Fernandez, Cherki; Haaland. All. Enzo Maresca
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Massimiliano Allegri
Foto: Instagram De Bruyne