Manchester City-Napoli: Haaland entra nella storia
19/09/2025 | 11:17:50
Il Napoli esce sconfitto dall’Etihad Stadium contro il Manchester City per 2-0, in una partita che passerà comunque alla storia per il nuovo record firmato da Erling Haaland. Il calciatore norvegese ha segnato anche ieri sera, raggiungendo un traguardo storico: 50 gol in Champions League in sole 49 partite. Questo lo rende non solo il decimo giocatore a riuscirci, ma anche il più veloce a raggiungere questo traguardo, superando Ruud van Nistelrooy. Haaland si conferma dunque uno degli attaccanti più importanti del panorama calcistico moderno, lanciando un avvertimento per le squadre che affronteranno il City in questa fase a gironi.
Foto: Instagram Haaland