Manchester City-Napoli, 0-0 all’intervallo: la squadra di Conte in dieci, soffre ma regge

18/09/2025 | 21:53:11

E’ stato un primo tempo intenso e ricco di sofferenza per il Napoli di Conte a Manchester, tenuto in piedi dalle parate di Milinkovic-Savic e da un salvataggio miracoloso di Politano a fine primo tempo. Una partita studiata in maniera difensiva da Conte che ha preparato un Napoli da battaglia, rimasto però in dieci al 20′ per fallo di Di Lorenzo su Haaland. Espulsione che cinque minuti più tardi è costata il posto a De Bruyne. E il primo tempo è finito 0-0.

Foto: sito Napoli