Manchester City, Mendy resta in carcere: libertà su cauzione negata per la terza volta

Benjamin Mendy, giocatore del Manchester City accusato di quattro stupri e un’aggressione sessuale, resterà in carcere. Come riportato da Sky Sport Uk, infatti, il giudice Patrick Thompson ha negato al difensore francese la libertà su cauzione. È la terza volta che ciò accade. Intanto, il classe ’94 continua ad essere detenuto in una prigione di Liverpool.

Foto: Twitter Mendy