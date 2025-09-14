Manchester City-Manchester United, le formazioni ufficiali
14/09/2025 | 16:02:40
Oggi va in scena l’attesissimo derby di Premier League tra Manchester City e Manchester United. Esordio nell’undici titolare di Pep Guardiola per il portiere della Nazionale, Gigio Donnarumma. Di seguito le scelte dei due allenatori:
MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri, Bernardo Silva; Bobb, Doku; Haaland. All.: Guardiola.
MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Mainoo, Dorgu; Fernandes, Mbeumo; Sesko. All.: Amorim
Ricordiamo che la notizia di Donnarumma al City affonda le proprie radici addirittura il 7 maggio, come raccontato in esclusiva.
Foto: Instagram Manchester City