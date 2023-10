Manchester City, l’obiettivo per la mediana è Toni Kroos

Mundo Deportivo rilancia un’indiscrezione di mercato che riguarda il Manchester City. Secondo quanto riportato, i Citizens avrebbero individuato in Toni Kroos il profilo giusto per rinforzare la mediana della squadra. Il rinnovo di contratto con il Real Madrid non è ancora arrivato e ci sarebbe un forte corteggiamento da parte del sodalizio inglese nei confronti del tedesco.

Foto: Toni Kroos Twitter