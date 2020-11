Manchester City-Liverpool: le scelte di Guardiola e Klopp

Il big match del weekend in Premier League è senza alcun dubbio quello delle 17.30 di domenica tra Manchester City e Liverpool, Guardiola contro Klopp.

Il tecnico dei Reds deve continuare a fare a meno di Van Dijk ed è assalito dai dubbi in attacco, Diogo Jota o Firmino?

Per Guardiola non c’è Aguero, classico 4-3-3 per i Citizens con Gabriel Jesus al centro del tridente.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Foden; Bernardo, Jesus, Sterling.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Foto: Telegraph