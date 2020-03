Manchester City, l’Etihad Stadium messo a disposizione del servizio sanitario inglese

Altro grande gesto proveniente dal mondo del calcio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il Manchester City, come reso noto dai principali medi inglesi, ha messo l’Etihad Stadium a disposizione del servizio sanitario inglese. Il City ha già sottoscritto il permesso e dalla prossima settimana la struttura sarà utilizzata per organizzare corsi di formazione per il personale coinvolto in prima linea nel trattamento della pandemia.

Foto: sito ufficiale Manchester City