Manchester City, l’annuncio di Bernardo Silva: “Tornerò al Benfica, è la mia squadra del cuore”

Bernardo Silva svela il suo futuro. Il fantasista del Manchester City è intervenuto così durante una diretta Instagram con BR Football: “Giocare con il Benfica? Era il mio sogno da bambino, ero un tifoso del Benfica e andavo a tutte le partite con mio padre e i miei amici. Quando ho giocato nella squadra B a 19 anni non avevo questa opportunità perché l’allenatore non mi voleva o forse perché non mi ritenevano in grado di giocare nella prima squadra. Dovetti fare la mia prima grande scelta e andai a giocare al Monaco. Ho questa lacuna nel mio cuore e ho bisogno di colmarlo. Non ora, ma tornerò un giorno al Benfica”.

