Manchester City, la lista UEFA per la Champions: sorpresa Rodri, ci sono anche i nuovi

Qui di seguito la lista UEFA per la Champions del Manchester City. C’è a sorpresa il centrocampista Rodri, oltre che i nuovi innesti Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush e Nico Gonzalez. Fuori invece Vitor Reis.

Il comunicato:

“Gli acquisti di gennaio Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush e Nico sono stati aggiunti alla squadra di Pep Guardiola per la Champions League. Giovedì sera è scaduta la scadenza per gli aggiornamenti sulla rosa dei giocatori di prima fascia per la UEFA Champions League di questa stagione. Dopo la fine della fase a gironi e prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta, ai club è consentito registrare un massimo di tre nuovi giocatori idonei. Il City ha presentato una rosa di 22 giocatori della Lista A prima dell’inizio della fase a gironi di questa stagione, con regole che stabiliscono che può essere composta da un massimo di 25 giocatori, due dei quali devono essere portieri. Il trio (Marmoush, Khusanov e Nico) sarà disponibile per le nostre partite di spareggio contro il Real Madrid all’Etihad Stadium martedì 11 febbraio e mercoledì 19 febbraio. Oltre alla rosa della Lista A, un giocatore può essere incluso nella Lista B se è nato il 1° gennaio 2003 o dopo tale data e ha avuto diritto a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni dal suo quindicesimo compleanno al momento della registrazione presso la UEFA, oppure per un totale di tre anni consecutivi con un massimo di un periodo di prestito a un club dallo stesso club per un periodo non superiore a un anno. Possono essere iscritti giocatori di età pari o superiore a 16 anni, purché siano stati tesserati presso il club negli ultimi due anni senza interruzione. “La scadenza per la presentazione delle candidature per la Lista B è fissata alle 23:00 (Regno Unito) del giorno prima di ogni partita della competizione “.

LISTA A:

Ederson, Stefan Ortega Moreno, Scott Carson, Manuel Akanji, Nathan Ake, Ruben Dias, John Stones, Abdukodir Khusanov, Josko Gvardiol, Nico, Ilkay Gündogan, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo, Rodri, Mateo Kovacic, Matheus Nunes, James McAtee, Phil Foden, Jeremy Doku, Savinho, Erling Haaland, Omar Marmoush

LISTA B:

Oscar Bobb, Max Alleyne, Rico Lewis, Nico O’Reilly

Foto: Instagram Rodri