Manchester City, Kovacic si è operato: salterà il Mondiale per Club

02/06/2025 | 19:45:17

Brutte notizie per Pep Guardiola ed il Manchester City: il centrocampista Mateo Kovacic salterà il Mondiale per Club. Di seguito il comunicato: “Il Manchester City può confermare che Mateo Kovacic è stato operato per un infortunio al tendine d’Achille. Il centrocampista croato salterà la Coppa del Mondo per club FIFA, in quanto il City si recherà negli Stati Uniti a giugno. Mateo trascorrerà l’estate in riabilitazione dopo l’operazione e tutto il Club gli augura una pronta guarigione”.

Foto: Instagram Kovacic