L’Inter scenderà in campo col lutto al braccio nella sfida di questa sera contro il Manchester City, esordio in Champions per i nerazzurri. Il club nerazzurro ha infatti chiesto al club inglese e alla UEFA di poter onorare in questo modo la memoria di Totò Schillaci, morto questa mattina. Richiesta accordata da parte delle autorità competenti.

Foto: Instagram Azzurri