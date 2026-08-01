Manchester City-Inter 1-1: Pavard risponde a Mubama, i nerazzurri vincono ai rigori

01/08/2026 | 15:35:49

Si è conclusa in un successo nerazzurro l’amichevole tra Manchester City e Inter. Ad aprire le marcature è stato il City con il gol di Divin Mubama al 14′, mentre al 20′ Benjamin Pavard ha riportato la partita in equilibrio.

Nel secondo tempo nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Da segnalare, però, le numerose sostituzioni effettuate da entrambe le parti e, per quanto riguarda l’Inter, l’ingresso in campo di Ivan Provedel, che ha così fatto il suo esordio in maglia nerazzurra.

Ad avere la meglio nella lotteria dei tiri di rigore è stata l’Inter, che si è imposta per 3-1 grazie ai tre errori dal dischetto del Manchester City, con Ait-Nouri, Khusanov e Nico che hanno fallito le rispettive conclusioni. Per i nerazzurri sono andati a segno Zielinski, Mosconi e Lavelli, mentre Frattesi si è visto parare il proprio tentativo.

Foto: Instagram Pavard