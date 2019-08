Manchester City, infortunio per Gabriel Jesus: il comunicato del club

Brutte notizie per il Manchester City, che perde l’attaccante Gabriel Jesus per almeno tre settimane. A comunicarlo attraverso i propri canali ufficiali è stata la stessa società inglese, che ha reso noto l’infortunio in allenamento al tendine del ginocchio per il suo numero 33. Il suo rientro è auspicabile per la sfida al Norwich del prossimo 14 settembre, dopo la sosta di campionato. Questa la nota societaria: “Gabriel Jesus ha subito un infortunio al tendine del ginocchio in allenamento e salterà la partita di oggi contro il Bournemouth. Tornerà in piena forma dopo la pausa internazionale. Il City augura a Gabriel una pronta guarigione“.

Foto: twitter ufficiale Manchester City