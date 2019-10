Manchester City, infortunio per De Bruyne: stasera non ci sarà

Brutte notizie per Pep Guardiola e il Manchester City, che questa sera dovranno fare a meno di un tassello fondamentale dello scacchiere del tecnico ex-Barca come Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha infatti riportato un infortunio all’inguine dopo il match contro l’Everton e non sarà a disposizione per la sfida di Champions League. Questo il comunicato del club: “Kevin De Bruyne ha subito un infortunio all’inguine nella vittoria sull’Everton e salterà la partita di stasera contro la Dinamo Zagabria. L’entità del suo problema dipenderà dalla reazione al programma di riabilitazione supervisionato dallo staff medico del Club. Tutti in City augurano a Kevin una pronta guarigione e non vedono l’ora di rivederlo presto in campo“.

Foto: sito ufficiale City