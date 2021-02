Manchester City in scioltezza con Bernardo Silva e Gabriel Jesus

Continua la marcia trionfale del Manchester City. I ragazzi di Guardiola vincono anche a Monchengladbach e raggiungono la 18esima vittoria consecutiva. 2-0 in Germania arrivato con un gol per tempo: la sblocca al 29′ Bernardo Silva, che sfugge ai radar dei difensori tedeschi, e insacca di testa un cross magistrale di Joao Cancelo. Raddopio firmato invece al 65′ da Gabriel Jesus. In vista del ritorno, i citiziens già possono ritenersi ai quarti.

Foto: Twitter Premier League