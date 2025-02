Manchester City in pensiero: Haaland in dubbio per il Liverpool

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, per il Manchester City è arrivato il momento di concentrarsi nuovamente sul campionato. I Citizens, infatti, si trovano al quarto posto in classifica e domenica 23 febbraio, alle ore 17:30, scenderanno in campo contro i primi della classe, ovvero il Liverpool. Una gara molto importante sia per la classifica che per il morale, ma nella quale Guardiola rischia di non avere a disposizione Haaland. L’attaccante norvegese, infatti, contro il Real non è sceso in campo a causa di un problema al ginocchio e rischia di rimanere fuori anche nel prossimo turno di Premier League.

FOTO: Instagram Manchester City