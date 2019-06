Dall’Olanda: Manchester City, in arrivo Angeliño dal Psv. Le cifre e i dettagli

Il Manchester City si muove sul mercato. Il club inglese, secondo quanto riportato dal quotidiano olandese ed.nl, ha esercitato l’opzione di recompra per Angeliño. L’esterno spagnolo classe ’97 era stato ceduto al Psv Eindhoven un anno fa per 5,5 milioni e adesso verrà riscattato per 12. La firma sul contratto arriverà all’inizio della prossima settimana.

Foto: ed.nl