Manchester City, il presidente Al Mubarak: “Non ci accontentiamo più del campionato. Rinforzeremo la squadra”

Il presidente del Manchester City, Al Mubarak, ha parlato così al sito ufficiale del club. Ai tifosi promette nuovi acquisti. “Ci sono diverse aree del gruppo che necessitano di investimenti, inclusa la squadra. Neanche troppi. Non è una questione di numeri ma di qualità. Penso che la squadra sia fenomenale. Non vinci la Premier League e non raggiungi la finale di Champions League se non hai una rosa incredibile e noi ce l’abbiamo. Porteremo qualità in rosa in un paio di ruoli chiave. Vincere il titolo non significa che devi sederti e godertela. Sarebbe l’errore più grande. Piuttosto, ora è il momento di lanciare un messaggio forte, che non c’è soddisfazione nel solo vincere il campionato”.

Foto: Daily-Star