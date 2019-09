Manchester City, il comunicato del club sull’infortunio di Laporte

Nell’ultima giornata di Premier League, il Manchester City ha vinto la propria partita ma ha purtroppo perso per un periodo non breve un titolare di Guardiola come Aymeric Laporte, infortunatosi al ginocchio. Lo spagnolo si è oggi sottoposto a un’operazione chirurgica, dopo la quale il club britannico ha provveduto a stilare un report pubblicato sui propri canali ufficiali: “Aymeric Laporte si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio dopo aver danneggiato la cartilagine e il menisco laterale durante la gara di sabato vinta contro il Brighton. L’operazione, eseguita dal dottor Ramon Cugat a Barcellona, è riuscita perfettamente e una prognosi più dettagliata sarà fornita a tempo debito. Tutti al City augurano ad Aymeric una pieno e rapido recupero“.

Foto: twitter ufficiale Manchester City