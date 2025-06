Manchester City, i convocati di Guardiola per il Mondiale per Club

11/06/2025 | 19:45:00

Il Manchester City ha ufficializzato la lista dei convocati per il prossimo Mondiale per Club, con alcune sorprese e importanti esclusioni. Come previsto, Jack Grealish non figura nella rosa scelta da Pep Guardiola

Portieri: Bettinelli, Ortega Moreno, Ederson

Difensori: Dias, Stones, Aké, Ait-Nouri, Reis, Gvardiol, Akanji, Khusanov, Lewis

Centrocampisti: Reijnders, Doku, Nico, Rodrigo, Gundogan, Bernardo Silva, Savinho, Nunes, Cherki, Cheverri, Foden, Bobb, O’Reilly

Attaccanti: Marmoush, Haaland.

Foto: Instagram City