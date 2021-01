Manchester City, Guardiola: “Sono cinque i calciatori positivi”

Sono cinque i calciatori risultati positivi nel Manchester City. Lo ha rivelato il tecnico Pep Guardiola nel corso della conferenza stampa prima della gara contro il Chelsea, in programma domenica. Queste le parole dell’allenatore spagnolo: “La Premier League non credo ci consenta di comunicare il nome dei calciatori positivi, lo saprete domenica. La partita con l’Everton? Avevamo abbastanza giocatori per sfidare l’Everton e volevamo giocare ma il club era preoccupato riguardo la diffusione del virus. Ho chiamato personalmente Ancelotti per spiegare la situazione“. Il 25 dicembre era stata comunicata la positività di Gabriel Jesus, Kyle Walker e due componenti dello staff tecnico di Guardiola.

Foto: Twitter Manchester City