Manchester City, Gabriel Jesus e Walker positivi al Covid

Sono stati rilevati 4 positivi al coronavirus in casa Manchester City, come confermato dallo stesso club inglese in una nota.

Si tratta di Gabriel Jesus, Kyle Walker e due membri dello staff, che sono sono risultati positivi al test per COVID-19 dopo l’ultimo ciclo di tamponi. NEWS | City duo test positive for COVID-19. 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/ZOj5A8TH8Y — Manchester City (@ManCity) December 25, 2020 Foto: Logo Manchester City