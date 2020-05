Manchester City, ecco la data del ricorso al TAS contro l’esclusione dalle coppe

E’ stata fissata la data per la discussione del ricorso presentato dal Manchester City al TAS di Losanna contro la decisione della Uefa di escludere il club inglese dalle coppe europee per le prossime due stagioni, in seguito ad alcune violazioni sul Fair Play Finanziario. L’appello si svolgerà tra l’8, il 9 e il 10 giugno prossimi: le date dell’appello sono state rese note dallo stesso TAS, che ha pubblicato sul proprio sito il calendario delle udienze per i prossimi mesi.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City