Manchester City, è ufficiale l’arrivo di Juanma Lillo come vice di Guardiola

Il Manchester City ha un nuovo allenatore in seconda. Si tratta di Juanma Lillo, che è stato ufficializzato dal club inglese come vice di Pep Guardiola. L’assistente spagnolo ha parlato così ai canali del City: “Sono lieto di essere entrato a far parte dello staff tecnico del Manchester City. Conosco Pep da molti anni fa e sono entusiasta di poter lavorare con lui e di essere parte di questo fantastico team. Il Manchester City ha raccolto molti successi nelle ultime stagioni e ha giocato un calcio meraviglioso, quello che il club si attende dal manager”.

We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola’s backroom staff as assistant coach 👌⁣

⁣

