Brutte notizie in casa Manchester City. Kevin De Bruyne dovrà restare lontano dai campi per almeno 1 mese. Recupero dai tempi varibili quello del balga che va dalle 4 fino alle 6 settimane. A dare la notizia lo stesso tecnico dei citiziens, Pep Guardiola in conferenza stampa. L’ex Wolfsburg si è fatto male nel corso della partita contro l’Aston Villa a seguito di uno scontro con Jack Grealish e che lo ha costretto ad abbandonare il campo al 59′.

foto: Sito ufficiale Man City