Manchester City: dall’Utrecht arriva il giovane portiere Van Sas

Grande acquisto in prospettiva del Manchester City. Infatti, nella giornata odierna, l’Utrecht ha ufficializzato la cessione del giovane portiere classe 2004, Mikki Van Sas, ai Citizens. Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili dell’Hercules e arrivato all’Utrecht nel 2016, ha firmato un contratto fino al 30 giungo 2022. “Abbiamo salutato Mikki con sentimenti contrastanti. – ha commentato il dt Jordy Zuidam – Da un lato, ci dispiace che un portiere incredibilmente talentuoso come Mikki lasci la nostra Accademia. Ovviamente ci sarebbe piaciuto vederlo brillare al Galgenwaard Stadium, che è ciò per cui lo abbiamo allenato.”

📝 Doelman Mikki van Sas (16) verruilt #fcutrecht voor @ManCity. Heel veel succes in Engeland, Mikki! 👍 https://t.co/6FdBpGRgLs — FC Utrecht (@fcutrecht) June 9, 2020

Foto: VBETNews