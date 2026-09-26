Manchester City colpevole: Rio Ferdinand, De Gea e José Enrique chiedono le medaglie della Premier League

26/09/2026 | 15:37:28

In Inghilterra non si parla d’altro che del Manchester City dichiarato colpevole di 114 reati per violazioni finanziarie da ormai ventiquattro ore. Se il club di Manchester ha fatto sapere che ricorrerà in appello, diversi ex calciatori e non solo stanno richiedendo, chi con ironia e chi meno, di ricevere le medaglie come campioni d’Inghilterra.

Rio Ferdinand, storico difensore del Manchester United, ha scritto su X: “Un’altra medaglia della Premier League da aggiungere alla bacheca. Un’altra per José Mourinho e un’altra ancora per Ole Gunnar Solskjaer. Ryan Giggs dovrebbe avere 14 titoli di Premier League”.

David de Gea, oggi alla Fiorentina ma pilastro dei Red Devils dal 2011 al 2023, ha scritto su X: “Allora… parliamone. Quanti titoli di Premier League ho vinto, allora?”.

Anche José Enrique, giocatore del Liverpool dal 2011 al 2016, ha pubblicato su X una sua foto mentre bacia il trofeo della Premier League, scrivendo: “È già qui! Grazie Premier League e mandami presto anche la medaglia”.

Foto: X Rio Ferdinand