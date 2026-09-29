Manchester City colpevole di tutte le accuse: “Infrante le regole per un decennio”. Il club: “Presenteremo ricorso”

29/09/2026 | 18:24:21

Richard Masters, ad della Premier League, ha commentato duramente la questione Manchester City: “Questa decisione stabilisce come il club abbia sistematicamente infranto le regole della Premier League per quasi un decennio. Questo caso disciplinare è il più significativo nella storia della Premier League. Si evidenzia il chiaro intento di aggirare le regole della Premier League” e ha “compiuto sforzi concertati per fermare e frustrare le indagini”. Immediata anche la replica del City: “Il club è deluso e sorpreso dall’opinione della Commissione” si legge nel comunicato ufficiale. “Siamo innocenti rispetto alle accuse mosse dalla Premier League ed esiste un corpo completo di prove inconfutabili a sostegno delle nostre posizioni. Il club sarà implacabile e proattivo in tutte le sedi normative e legali appropriate”.

“Il club è deluso e sorpreso dall’opinione della Commissione” si legge nel comunicato ufficiale. “Siamo innocenti rispetto alle accuse mosse dalla Premier League ed esiste un corpo completo di prove inconfutabili a sostegno delle nostre posizioni. Il club sarà implacabile e proattivo in tutte le sedi normative e legali appropriate”. Il City ha confermato che presenterà ricorso, definendo il parere della Commissione viziato da “chiari errori materiali, di diritto, di principio e di fatto”.

foto x city