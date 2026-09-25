Manchester City: colpevole di 114 reati per violazioni normative finanziarie. Il club ricorrerà in appello
25/09/2026 | 16:11:16
Secondo quanto riporta David Ornstein di The Athletic, il Manchester City è stato ritenuto colpevole di 114 delle 115 accuse sulle violazioni delle normative finanziarie della Premier League. Sempre secondo il media britannico, il club di Manchester dovrà ricorrere in appello contro il verdetto emesso da una commissione indipendente. L’entità delle sanzioni non è ancora precisata.
Foto: Sito Manchester City