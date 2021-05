Manchester City-Chelsea, prove generali della finale di Champions: le ultime sulle formazioni

Manchester City e Chelsea si affronteranno questa sera, alle ore 18.30, nel big match della 34° giornata della Premier League. In quello che si preannuncia l’antipasto della finale di Champions League, in programma il prossimo 21 maggio. Per la squadra di Guardiola è sempre più vicino la vittoria del campionato inglese, mentre per i Blues di Tuchel sono in corsa per rimanere tra le prime quattro.

In casa Manchester City, a sostituire lo squalificato Stones in difesa, ci sarà Laporte. A centrocampo confermati Rodri e Gundogan. In attacco Guardiola potrebbe concedere la passerella ad Aguero al centro dell’attacco con Mahrez, De Bruyne ed uno tra Foden e Sterling.

In casa Chelsea in difesa ci sarà Zouma al posto di Christensen. Sulle fasce torneranno dal primo minuto James e Alonso. In attacco panchina per Timo Werner: in avanti agiranno mentre sulla Pulisic, Mount e Kai Havertz.

Queste le probabili formazioni:

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Mendy; Rodrigo, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Aguero. Allenatore: Guardiola.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz. Allenatore: Tuchel.

FOTO: Twitter Manchester City