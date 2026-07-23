Manchester City, che guaio: Rodri costretto a sottoporsi a un intervento alla schiena

23/07/2026 | 11:12:26

Il Pallone D’oro dei Mondiali 2026 e capitano della Nazionale spagnola sarà costretto a fermarsi ai box. Infatti, Rodri, assoluto protagonista del trionfo iberico negli States, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per un infortunio alla schiena. Non è dato sapere i tempi di recupero, ma il centrocampista del Manchester City non è nuovo a stop fisici negli ultimi anni. Nel momento più alto della carriera, dopo aver vinto la Champions League con un gol decisivo in finale contro l’Inter e aver alzato sotto il cielo di Berlino l’Europeo, arrivò la rottura del crociato anteriore nel big match contro l’Arsenal. Indimenticabile, in questo senso, il giorno in cui Rodri alzò il Pallone D’oro, a Parigi, con le stampelle, qualche settimana dopo essersi operato. Adesso, l’ennesimo colpo basso di una carriera costellata da gioie e tanti infortuni.

Foto: Instagram Spagna