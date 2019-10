Manchester City-Atalanta, le ultimissime sulle probabili formazioni

Atalanta alla prova Manchester City. Gli uomini di Gasperini domani faranno visita alla compagine di Pep Guardiola, sfida valida per la terza giornata della fase a giorni di Champions League. Andiamo a dare uno sguardo alle probbili formazioni della sfida dell’Etihad Stadium. Guardiola dovrebbe mandare in campo i suoi con il 4-2-3-1. Tra i pali Ederson, linea difensiva composta da Cancelo, Fernandinho, Stones e Zinchenko. A centrocampo De Bruyne e Gundongan, in attacco Mahrez, Silva e Sterling a supporto di Aguero. Gasperini conferma Gollini in porta, difesa a 3 con Toloi, Djimitsi e Masiello. La linea di centrocampo sarà formata da Castagne, Freuler, De Roon e Gosens, mentre Gomez e Ilicic agiranno alle spalle dell’unica punta Muriel.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan; Mahrez, Silva, Sterling; Aguero.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.

Foto: sito ufficiale Atalanta