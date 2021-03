Il Manchester City ha annunciato sul suo sito ufficiale che al termine della stagione saluterà Sergio Aguero, in scadenza di contratto dopo 10 anni di militanza col club.

