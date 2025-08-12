Man: “Voglio vincere tanti trofei con il PSV. Ho accettato subito la proposta”

12/08/2025 | 12:35:35

Dennis Man ha parlato ai canali ufficiali del PSV dopo l’ufficialità del suo trasferimento dal Parma: “Quando il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che il PSV era interessato, ho subito detto: andiamo. Questo è un club per cui ogni giocatore ambizioso vorrebbe scendere in campo. Conosco molti giocatori che hanno giocato qui. Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… potrei continuare all’infinito. Il PSV è un club con una grande storia e compete per i trofei ogni stagione. Voglio fare lo stesso. Ho tanta voglia di dare il massimo in ogni partita e vincere tanti trofei con il PSV. Non vedo l’ora di iniziare”.

FOTO: Sito PSV