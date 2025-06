Man: “Mai detto di voler partire. Prenderò una decisione con la mia famiglia”

11/06/2025 | 18:30:59

Dopo la rete messa a segno con la Romania nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, l’ala del Parma, Denis Man, ha così parlato del suo futuro: “Non ho mai detto di voler partire. Prenderò una decisione con la mia famiglia e andrò dove penso sia meglio per me, se necessario. In caso contrario, tornerò a Parma e cercherò di dare il massimo”.

Foto: Instagram Parma